El video de Hugo Chávez anticipando a invasión de Estados Unidos a Venezuela

Un fragmento de video de hace aproximadamente 20 años protagonizado por Hugo Chávez ha generado un fuerte impacto tras volverse viral el sábado 3 de enero de 2026. En el material de archivo, el entonces presidente venezolano describe lo que considera un “libreto histórico de Washington en América Latina”, basado en el uso de denuncias judiciales y mediáticas para atacar a gestiones políticas contrarias a sus intereses.

Chávez advertía en el clip que Washington acusaría al presidente venezolano de narcotráfico para justificar una intervención. Según su análisis, el plan consiste en deslegitimar a los “gobiernos incómodos” a través de este tipo de denuncias internacionales. Para los usuarios que difundieron el material mediante cuentas como X de Diagonales y el Gran Archivo, estas imágenes representan una "predicción cumplida" sobre los movimientos geopolíticos de Estados Unidos,.

Publicidad

La reaparición de esta grabación ha reavivado el debate sobre el rol de la potencia norteamericana en la región. El fragmento es interpretado por muchos como una prueba de que Chávez leyó con anticipación las estrategias de presión externa que hoy vuelven a estar en el centro de la escena política,. El video circuló con fuerza el 3 de enero, aunque la fecha de registro del reporte es el 4 de enero de 2026.