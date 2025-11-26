Un episodio de tensión y violencia se registró este martes en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba, luego de que un grupo de familiares denunciara presuntos casos de mala praxis que habrían provocado la muerte de varios bebés y de una mujer. La situación, que comenzó como una manifestación pacífica, escaló hasta derivar en incidentes dentro y fuera del hospital.

Según medios locales, unas 20 personas se acercaron a la puerta de la institución reclamando una reunión con el director del hospital. Al no obtener respuesta inmediata, la tensión aumentó y uno de los presentes comenzó a arrojar objetos contra el frente del centro de salud, provocando daños materiales y poniendo en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el lugar.

Publicidad

La policía intervino para impedir que los manifestantes ingresaran a las áreas administrativas, y finalmente debieron ser desalojados. Sin embargo, los reclamos continuaron en las inmediaciones del hospital, bloqueando incluso el ingreso de vehículos, lo que generó preocupación por posibles emergencias médicas que pudieran verse afectadas.

Horas después, el secretario de Salud de Córdoba, Carlos Giordana, presentó una denuncia formal en Tribunales I contra los manifestantes. En su exposición, señaló que 15 personas fueron identificadas y responsabilizadas por la violencia dentro del hospital. “Ingresaron aproximadamente unos 15 manifestantes que se pusieron algunas vestimentas con los nombres de víctimas y reclamo de justicia. Estos manifestantes se movieron dentro de la institución de una manera violenta, generando roturas de bienes muebles y situaciones de violencia verbal hacia los miembros del equipo de salud, situación que no corresponde y no vamos a tolerar”, explicó el funcionario.

Publicidad

Giordana agregó que la intervención policial fue necesaria para garantizar la seguridad del personal y de los pacientes, y alertó sobre los riesgos de impedir el ingreso de vehículos de emergencia. La denuncia también busca establecer responsabilidades sobre los daños materiales y la obstrucción del acceso al hospital.

Hasta el momento, la Justicia investiga los presuntos casos de mala praxis denunciados por los familiares, mientras la Secretaría de Salud de Córdoba trabaja para restablecer la normalidad en la institución y asegurar la atención segura de los pacientes.