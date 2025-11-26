Tener plantas en casa no solo aporta un toque estético, sino que también mejora la atmósfera y da vida a jardines, patios y balcones. Durante diciembre, época ideal para iniciar la siembra de especies que florecerán en verano, tres plantas destacan por su fácil cuidado y el impacto visual que generan: portulaca, cosmos y caléndula.

La portulaca, también conocida como flor de seda, es la favorita de los días calurosos. Esta especie crece rápido y se adapta a macetas, canteros y espacios expuestos al sol. Sus flores de colores intensos (rojas, rosas, amarillas y naranjas) aportan un efecto similar a la seda, de ahí su nombre. No requiere sol directo todo el día y necesita riegos moderados, evitando el exceso de agua, lo que la hace ideal para quienes buscan plantas resistentes y de bajo mantenimiento.

La portulaca tiene la capacidad de crecer hasta en recipientes pequeños. (Imagen ilustrativa)

El cosmos es otra excelente opción para sembrar en diciembre. Sus flores livianas, altas y delicadas llenan cualquier espacio de vida y, además, atraen mariposas y polinizadores. Florece en tonalidades que van del blanco al rosado y fucsia, germina rápido y tolera el calor intenso y el sol directo. Una de sus principales ventajas es que se resembra sola, por lo que puede volver cada año sin necesidad de una nueva siembra, garantizando un jardín colorido de manera sostenida.

De tallos esbeltos y flores delicadas, los cosmos aportan un aire silvestre y liviano. (Foto ilustrativa)

Por último, la caléndula combina facilidad de cultivo con propiedades útiles para el hogar y la huerta. Sus flores amarillas y naranjas no solo decoran, sino que también se pueden usar en remedios caseros y como repelente natural de insectos. Esta planta se adapta bien a suelos medianamente fértiles, requiere riegos moderados y sol pleno, y florece durante todo el verano si se realiza un mantenimiento básico, retirando las flores marchitas para estimular nuevas floraciones.

La caléndula llena de vida cualquier rincón . (Foto ilustrativa)

Sembrar estas especies en diciembre asegura un jardín vibrante y lleno de vida durante los meses de calor, con plantas que requieren cuidados mínimos y aportan beneficios estéticos y ecológicos. Portulaca, cosmos y caléndula son, además, ideales para quienes buscan iniciarse en la jardinería sin complicaciones, ya que su resistencia al calor y la poca exigencia de riego las hace accesibles incluso para principiantes.

Más allá de su belleza, estas plantas contribuyen a la biodiversidad local, favoreciendo la presencia de insectos beneficiosos y mariposas. Con una planificación sencilla y la elección de especies adaptadas a la temporada, cualquier jardín puede transformarse en un espacio colorido y atractivo, logrando un verano lleno de flores y vida.