Muchos argentinos ya consultan el calendario para planificar sus días de descanso antes de las celebraciones de fin de año. El siguiente feriado nacional será el lunes 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Esta fecha, que tiene carácter de feriado inamovible según la ley 27.399, permite disfrutar de un fin de semana largo de tres días. Es una oportunidad ideal tanto para realizar escapadas breves como para adelantar los preparativos navideños.

El 8 de diciembre tiene un significado especial para la comunidad católica, pues recuerda la creencia de que María, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Además, en muchas casas argentinas, esta jornada marca el inicio de la temporada festiva al ser el día tradicional para armar el árbol de Navidad.

El último feriado del año será el jueves 25 de diciembre, fecha en que se celebra la Navidad, otra festividad de carácter inamovible. Aunque este día no genera un fin de semana largo, sigue siendo un momento clave para la reunión familiar y el descanso.

Si bien la Nochebuena, 24 de diciembre, no figura como feriado oficial, en numerosos trabajos y comercios se reduce la jornada laboral o directamente no se labora. Una situación similar ocurre el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, cuando muchas entidades cierran temprano para facilitar los preparativos de la celebración.

El primer feriado del año siguiente será el 1° de enero de 2026, día en que se festeja el Año Nuevo. En esta fecha, la mayoría de los comercios, bancos y supermercados permanecen cerrados o modifican sus horarios habituales.

En resumen, tras el fin de semana largo de noviembre, diciembre concentra los últimos feriados nacionales de 2025, invitando a planificar encuentros y viajes antes de que finalice el año.