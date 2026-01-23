En dos meses, incautan municiones, drogas y casi 700 kilos de frutas en Agua Negra

Desde su apertura a fines de noviembre de 2025, el complejo fronterizo Agua Negra se ha consolidado como un punto estratégico de control y vigilancia en la Región de Coquimbo. En poco más de dos meses, la acción coordinada de los servicios fiscalizadores —Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros— ha permitido la detención de personas y el decomiso de materiales ilícitos, con el objetivo de resguardar la seguridad pública y sanitaria del país. Hasta la fecha, más de 35 mil personas han ingresado a Chile por este paso.

Incautaciones de armas, municiones y drogas

Uno de los focos principales de la labor fiscalizadora ha sido evitar el tráfico de armas y drogas. En los últimos días, los controles permitieron la detención de dos personas por infracción a la Ley de Armas.

"El trabajo multidisciplinario permitió ubicar a un ciudadano argentino, mayor de edad, que pretendía ingresar al territorio nacional con municiones calibre 9 mm, procediendo con su detención. En otro control, un chileno mayor de edad también fue detenido al encontrar que llevaba hacia Argentina una linterna electroshock, elemento prohibido por nuestra normativa", explicó el subprefecto Ginés Cofré, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña.

Pablo Zambrano, director regional de Aduanas, detalló que, desde la apertura, se han ejecutado 11 procedimientos exitosos que resultaron en la incautación de 39 unidades de municiones, fuegos artificiales, un aparato electroshock y 18 gramos de marihuana. "Cada procedimiento fue derivado a la fiscalía correspondiente. Esto corresponde a la labor de protección de fronteras y prevención del contrabando", señaló Zambrano.

El seremi de Seguridad Pública, Adio González, destacó la coordinación interinstitucional: "Buscamos realizar operativos con el GOPE y Aduanas, utilizando equipos de última tecnología para descubrir eventualmente algún tráfico de drogas, armas o municiones".

Intercepción de productos agrícolas y riesgo de plagas

El control sanitario es otro pilar fundamental. El SAG ha intensificado su labor para evitar el ingreso de productos agrícolas y pecuarios que puedan introducir plagas o enfermedades. Desde el 26 de noviembre, se han interceptado 1.554 productos de riesgo, con un peso total de 765 kilos. El 93% (678 kilos) corresponde a productos agrícolas, como frutos secos y frutas frescas, y el 7% (87 kilos) a productos pecuarios, como carnes procesadas, huevos y miel.

Jorge Fernández, director regional del SAG, subrayó un hallazgo crítico: "Hemos detectado larvas de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) en naranjas y duraznos. Esto da cuenta de la eficacia del SAG y refleja la presión de ingreso de la plaga. Si esas frutas hubiesen pasado, la plaga podría propagarse en la región". La interceptación evita posibles daños severos a la agricultura nacional.

Requisitos para el ingreso de mascotas

El tránsito por Agua Negra también incluye el ingreso de mascotas, principalmente desde Argentina. El SAG recordó los requisitos obligatorios: los animales deben contar con un certificado oficial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que acredite la vacunación antirrábica —con al menos 21 días de anticipación— y la desparasitación realizada entre 5 y 30 días antes del ingreso. Además, es obligatoria la identificación con microchip.

"Con esos antecedentes y el certificado zoosanitario oficial del SENASA, las mascotas pueden ingresar a Chile", precisó Fernández.

FUENTE: Diario El Día