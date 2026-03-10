La Velada del Año 6: Tatiana Kaer será la rival de Marta Díaz

Ibai Llanos ha concretado uno de los combates más anticipados de "La Velada del Año 6", donde Marta Díaz se medirá contra Tatiana Kaer. Esta creadora, definida como una "bestia del entretenimiento de consumo rápido", domina con maestría el formato vertical.

Con una presencia masiva, cuenta con 19 millones de seguidores en TikTok, supera los cinco millones en Instagram operando desde España y alcanza los 630.000 suscriptores en YouTube.

Su éxito radica en compartir su vida diaria a través de una puesta en escena muy cuidada que incluye vlogs de viajes a Dubái, París o Coachella, además de retos, humor, experiencias grupales y cambios de imagen.

Tras el anuncio, la joven sentenció en sus redes: "Habrá que prepararse". Su relevancia en el sector se reforzó por su vínculo con Team Beta y su participación en podcasts. En una entrevista de 2025, Tatiana habló sobre cómo es vivir en una casa de tiktokers, consolidando un perfil que mezcla lo íntimo con el espectáculo puro.