Dos detenidos por robo a Naturgy: uno recuperó la libertad y el otro sigue preso

Dos operarios de una empresa subcontratista de la firma Naturgy fueron llevados este lunes a Tribunales acusados de participar en el robo de tres transformadores de energía en el departamento 25 de Mayo. Sin embargo, tras la audiencia judicial, uno de ellos recuperó la libertad, mientras que el segundo permanecerá detenido hasta la formalización de la causa. Un tercer involucrado permanece prófugo y es buscado por la policía.

Los detenidos y la resolución judicial

Los imputados son Julio Leonel Correa y Héctor Gastón Morán, ambos empleados de la empresa Desei, una subcontratista de Naturgy. Fueron detenidos el viernes pasado en el marco de una investigación por el robo de transformadores ocurrido en febrero, que lleva adelante la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Publicidad

En la audiencia de este lunes 9 de marzo, el juez de garantías Federico Rodríguez dispuso la libertad de Correa. La decisión se basó en los argumentos presentados por su defensora, la abogada María Filomena Noriega, quien aportó pruebas que acreditan que Correa cumplía órdenes directas del presunto líder de la maniobra y que apenas llevaba tres días trabajando en la firma subcontratista al momento de los hechos.

Por su parte, Héctor Gastón Morán continuará detenido hasta este martes, cuando la fiscal Salica formalizará el pedido de investigación y expondrá ante la justicia las pruebas reunidas en su contra.

Publicidad

El principal sospechoso permanece prófugo

El tercer implicado en la causa, identificado como Enzo Sebastián Salinas, no ha podido ser localizado hasta el momento y sobre él pesa un pedido de captura. Según señalaron fuentes judiciales, Salinas era el encargado de una cuadrilla de la empresa Desei en el departamento 25 de Mayo y es apuntado como la persona que dirigía las maniobras delictivas.

El hecho investigado

La investigación se inició el 26 de febrero último, cuando personal de Naturgy descubrió la desaparición de un transformador de energía ubicado en la calle Mulet, cercanías de la Ruta 308, en 25 de Mayo. A raíz del faltante, la empresa realizó averiguaciones propias y logró dar con el paradero del equipo en una finca del distrito Punta del Agua, en el mismo departamento.

Publicidad

Al concurrir al lugar, los representantes de la firma no solo recuperaron el transformador sustraído, sino que además hallaron otros dos equipos similares que también serían robados, lo que amplió la dimensión del hecho.

La investigación policial

A partir de ese hallazgo, efectivos de la Brigada de Investigaciones Este iniciaron pesquisas que permitieron obtener información clave: los presuntos autores del robo serían Enzo Sebastián Salinas y, al menos, Héctor Gastón Morán. Las averiguaciones permitieron constatar que ambos trabajaban para la subcontratista Desei, al igual que Correa.

Con estos elementos, la fiscalía solicitó las detenciones de los tres operarios, que se materializaron el viernes pasado. Sin embargo, el devenir de la audiencia de este lunes modificó la situación procesal de los implicados.

Próximos pasos

Para este martes se espera que la fiscal Claudia Salica formalice la acusación contra Héctor Gastón Morán, quien permanece detenido a la espera de la imputación formal. Paralelamente, continúa el operativo de búsqueda de Enzo Sebastián Salinas, contra quien ya pesa una orden de captura.

En cuanto a Julio Leonel Correa, recuperó su libertad pero queda sujeto a la investigación en curso, mientras se determina su grado de participación real en los hechos.