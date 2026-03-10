El último adiós a Willie Colón: lágrimas y música en San Patricio

El lunes 9 de marzo, la Catedral de San Patricio en Nueva York recibió a familiares, amigos y admiradores para el funeral de Willie Colón, quien falleció el 21 de febrero a los 75 años. El ícono de la salsa había sido internado de urgencia por presuntos "problemas respiratorios".

Durante el acto en la Quinta Avenida, su hijo Diego Colón resaltó el legado del artista al expresar que “dejó una sombra gigantesca… El mundo entero cambió con su música… quienes de verdad lo conocieron cambiaron con su amor”.

La ceremonia, transmitida por YouTube, incluyó lecturas y canciones en español e inglés mientras el féretro permanecía al frente del recinto. Alejandro Miguel Colón, otro de sus cuatro hijos, recordó que de niño decía que su padre era “mitad cantante y mitad policía”.

Alejandro reveló que lo último que ingirió el músico fue un trozo de chocolate negro con frambuesa y manifestó: “lo logramos”, antes de concluir con un sentido “gracias a ti todos nos mantenemos más erguidos”.

Pese a que la familia pidió "privacidad" en un comunicado previo, el obispo Joseph A. Espaillat compartió un mensaje de fe con los presentes: “Este es un momento muy importante. Espero que todos se vayan hoy con la esperanza de que esto no es el final”. Afuera, sus seguidores lo despidieron con aplausos al ritmo de 'La Murga de Panamá'. Los actos fúnebres habían iniciado anteriormente en White Plains, Nueva York, antes de proceder al entierro privado.