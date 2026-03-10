La Velada del Año 6: el pedido de Cristiano Ronaldo para Edu Aguirre

El 25 de julio en Sevilla, se celebrará La Velada del Año 6, la cita de boxeo organizada por Ibai Llanos que atrae a millones de espectadores globales y reúne a figuras del deporte y creadores.

Durante la presentación, Edu Aguirre compartió que Cristiano Ronaldo, con quien tiene un vínculo estrecho fuera del deporte, lo instó a vencer al argentino Gastón Edul.

El periodista español relató que, en una comida compartida semanas atrás, el actual delantero del Al Nassr y ex referente de Real Madrid, Juventus y Manchester United fue lapidario al decirle “aplástalo”.

Por su parte, el integrante de TyC Sports, Gastón Edul, enfrentará el reto con determinación pese a reconocer una posible desventaja física. Al subir al escenario con una remera de las Islas Malvinas para representar a Argentina de la mejor manera, el cronista aseguró que “hay corazón, alma y un extra que viene con nosotros”. Este enfrentamiento forma parte de uno de los eventos de streaming más populares del planeta.