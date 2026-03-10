Cultura y Espectáculos > Contundente
La Velada del Año 6: el pedido de Cristiano Ronaldo para Edu Aguirre
POR REDACCIÓN
El 25 de julio en Sevilla, se celebrará La Velada del Año 6, la cita de boxeo organizada por Ibai Llanos que atrae a millones de espectadores globales y reúne a figuras del deporte y creadores.
Durante la presentación, Edu Aguirre compartió que Cristiano Ronaldo, con quien tiene un vínculo estrecho fuera del deporte, lo instó a vencer al argentino Gastón Edul.
El periodista español relató que, en una comida compartida semanas atrás, el actual delantero del Al Nassr y ex referente de Real Madrid, Juventus y Manchester United fue lapidario al decirle “aplástalo”.
Por su parte, el integrante de TyC Sports, Gastón Edul, enfrentará el reto con determinación pese a reconocer una posible desventaja física. Al subir al escenario con una remera de las Islas Malvinas para representar a Argentina de la mejor manera, el cronista aseguró que “hay corazón, alma y un extra que viene con nosotros”. Este enfrentamiento forma parte de uno de los eventos de streaming más populares del planeta.