Guillermo Francella rompió el silencio sobre los rumores de romance con Elba Marcovecchio

Guillermo Francella decidió enfrentar las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la abogada Elba Marcovecchio, luego de que ambos coincidieran en el festejo de cumpleaños de Baby Etchecopar.

Los rumores surgieron tras ser vistos en una charla distendida de varios minutos, a solas y de manera cordial. Al ser consultado en el programa radial Toti 910, el actor, quien se separó de Marynés Breña a mediados de 2025 tras casi cuatro décadas juntos, fue tajante sobre las especulaciones.

"Fue raro", admitió inicialmente el artista sobre la repercusión de las imágenes. Francella explicó el contexto del encuentro: "Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. De golpe conversé con ella un segundito ahí al lado de la parilla y pasó eso. Pero bueno, es lo que también genera encendido, redes y ese universo nuevo que hay que adaptarse, nada más".

Ante la observación de la periodista Pilar Smith de que hablar de un romance era exagerado, el actor coincidió asegurando que "esa es la palabra, era un montón, está muy bien definida". Finalmente, cuando el conductor Toti Pasman bromeó sobre si había concretado un encuentro, Francella cerró con humor: "No, si yo arranco no paro".