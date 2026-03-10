"Soy el presidente más sionista del mundo": el mensaje de Milei en Nueva York

En Nueva York, Javier Milei se movió este lunes con una agenda que mezcla política, símbolos y una escena pensada para amplificar señales. Primero, la charla en la Universidad Yeshiva. Después, una gala de recaudación con entradas que van desde US$ 3.600 hasta US$ 500.000.

El viaje ocurre en un contexto internacional cargado: la guerra en Medio Oriente domina el pulso de los mercados y condiciona la conversación global. Milei eligió ese telón de fondo para volver a marcar alineamientos y preparar el terreno para la "Argentina Week".

El presidente llegó a Yeshiva acompañado por Karina Milei, Pablo Quirno y Manuel Adorni. En el auditorio, con un público mayoritariamente afín, hubo aplausos de pie, cantos y un clima de acto político con formato universitario.

Un discurso largo, con frases duras y guiño geopolítico

La disertación se extendió más de una hora y media, con tramos de teoría económica y ráfagas políticas. Milei habló de "moral" como marco de su agenda y sostuvo que replicaba ideas ya expuestas en foros internacionales.

En uno de los pasajes que más repercutió, se definió como "el presidente más sionista del mundo" y, sobre el conflicto con Irán, aseguró: "Vamos a ganar". Con esa frase, ratificó su sintonía con Estados Unidos e Israel en plena escalada.

También hubo un capítulo doméstico. Milei trazó un contraste con gestiones anteriores, defendió el ajuste fiscal y repitió su crítica a los impuestos con un lenguaje frontal, celebrada por el auditorio.

La guerra, el petróleo y el argumento económico

Antes de la charla, Milei volvió sobre el impacto de la suba del petróleo. Su lectura fue que la Argentina puede mejorar términos de intercambio por su perfil energético, una línea que el gobierno busca exhibir como oportunidad en la agenda de inversiones.

En Balcarce 50, esa hipótesis convive con otra consigna: no trasladar automáticamente el shock a un relato inflacionario. En el entorno económico repiten que hay "cambios de precios" y que el efecto final depende de más variables que el barril.

Por eso el gobierno intenta que Nueva York sea más que una foto. La apuesta es que la "Argentina Week" funcione como vidriera: energía, finanzas y reuniones con ejecutivos para sostener el libreto de "normalización" ante Wall Street.

La noche J100: gala benéfica y entradas millonarias

La segunda estación del día será por la noche, con la 12ª gala anual J100 de The Algemeiner. La velada se presenta como un evento centrado en "claridad moral" y "solidaridad", con recaudación, subasta en vivo y un salón VIP.

El esquema de tickets marca la dimensión del encuentro: desde US$ 3.600 hasta US$ 500.000. El tramo más caro incluye ubicaciones preferenciales y formato de mesas premium, según la información de registro publicada por la organización del evento.

Entre los homenajeados figuran Milei, el cantante David Draiman y el gestor de fondos Boaz Weinstein. También se anunció la presencia de Isabel Díaz Ayuso, en una lista de asistentes que combina política, negocios y figuras públicas.

El gobierno lee esta escala como un refuerzo de vínculos con la comunidad judía local, en continuidad con la visita del domingo al Ohel en Queens, el santuario asociado al rabino Menachem Mendel Schneerson.

La comitiva y el "núcleo duro" que se suma

La agenda en Nueva York también funciona como punto de encuentro para el equipo económico. En las próximas horas se prevé la llegada de Luis Caputo, Santiago Bausili, José Luis Daza, Federico Sturzenegger y Mario Lugones, además de gobernadores.

Es una postal que busca mostrar volumen político y continuidad de rumbo. En la lógica libertaria, el mensaje es que la "captación de inversiones" no depende solo del discurso del presidente, sino de un engranaje de gestión y números.

En ese marco, la visita a Yeshiva y la gala de esta noche funcionan como una antesala con dos capas: identidad y alianzas. Y, detrás, la agenda ejecutiva que el martes tendrá su capítulo más directo con la "Argentina Week".