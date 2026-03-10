Escándalo en la comitiva de Milei: Adorni llevó a su esposa sin cargo público a Estados Unidos

Manuel Adorni sumó a su esposa Bettina Angeletti a la comitiva oficial de Javier Milei en Estados Unidos, aunque no tiene cargo público ni ningún rol para formar parte del viaje. Lo mismo habría hecho el canciller Pablo Quirno, según trascendió en las últimas horas.

La inclusión de la esposa de Adorni en la comitiva oficial salió a la luz por una foto publicada por el sitio Radio Jai, donde se ve a Angeletti y el jefe de Gabinete visitando la tumba del Rebe de Lubavitch en Queens. La imagen generó inmediatamente un escándalo político y motivó el pedido de informes por parte de la oposición.

Angeletti es coach ontológica y no tiene ningún cargo en el gobierno. El diario Clarín confirmó que la mujer viajó en el avión oficial ARG-01. Cerca del jefe de gabinete argumentaron que tenía un congreso cerca, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre qué tipo de evento habría participado ni quién costeó los gastos del viaje.

Ante el escándalo que generó la foto de Adorni con su esposa, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el jefe de Gabinete informe si Angeletti viajó en el avión oficial y, en caso de respuesta afirmativa, en qué rol. Además, Paulón pidió que el Poder Ejecutivo informe quién pagó el viaje de la esposa de Adorni y, en caso de que lo haya hecho ella, que presenten los comprobantes del pago correspondiente.