La estricta dieta que sigue el periodista amigo de CR7 Edu Aguirre

La Velada del Año 6 ya tiene a su primer protagonista confirmado: el periodista Edu Aguirre. El colaborador de El Chiringuito de Jugones sorprendió al público al anunciarse su salto al boxeo en el evento organizado por Ibai Llanos.

Durante la presentación, Aguirre reveló el respaldo de su amigo íntimo, Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una relación personal cercana desde la etapa del luso en Madrid. El comunicador explicó que el anuncio no fue una sorpresa para el astro, ya que “se lo conté a Cristiano comiendo hace dos semanas”. Según relató, la reacción del delantero del Al Nassr fue contundente: “aplástale”.

A pesar de mantener una vida activa y cuidar su forma física con ejercicios de resistencia y fuerza, el reportero reconoció que deberá adaptarse a esta nueva disciplina. Entre risas, Aguirre admitió ante la audiencia su falta de experiencia previa sobre el cuadrilátero comentando que “hago cardio y pesas, pero boxeo no”. Ahora, el periodista enfrentará el desafío de sumar sesiones específicas de combate a su rutina habitual para poder rendir en el cuadrilátero del estadio de La Cartuja.