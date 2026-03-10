La reconocida banda sanjuanina Omega, que recientemente presentó un videoclip cinematográfico dedicado a la Difunta Correa, fue blanco de la delincuencia en Villa Krause entre la madrugada y la mañana del pasado domingo.

El hecho fue denunciado por el chofer del grupo, Sebastián Hernández, quien tras una presentación nocturna dejó el motorhome estacionado frente a su domicilio en las inmediaciones de las calles San Roque y Laprida.

Al regresar al vehículo cerca de las 9 para retirar el sonido y preparar la habitual "Misa de Omega" —evento vinculado a una reciente entrega de un sospechoso por una agresión grave—, descubrió que una puerta estaba abierta y un vidrio permanecía roto.

El cantante de la agrupación, Hugo Flores, confirmó que les sustrajeron ocho pares de zapatillas, uniformes de show, pantalones, camisas, remeras y diversos accesorios, además de una cafetera, utensilios de cocina y un matafuegos.

Respecto al alcance del robo, Flores explicó que “por suerte no teníamos los equipos de sonido ni los instrumentos, por eso no robaron nada de eso”, aunque detalló que “se llevaron los uniformes que utilizamos en las presentaciones, utensilios, una cafetera y otras cosas”.

Los delincuentes aprovecharon el tiempo en que el ómnibus quedó sobre la calle San Roque para concretar el ataque al transporte que la banda utiliza para recorrer el país.