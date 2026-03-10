Qué es ser sionista, la definición que utilizó Milei en New York

El sionismo emergió a finales del siglo XIX como un movimiento nacionalista judío que promueve la autodeterminación del pueblo.

Su propósito fundamental fue establecer un hogar nacional en la Tierra de Israel, su patria histórica, basándose en profundos lazos religiosos, culturales e históricos con ese territorio.

Publicidad

Esta corriente, que aboga por la unidad judía y la inmigración, defiende el derecho a poseer un estado propio que sea soberano y seguro. Finalmente, el movimiento logró la creación del Estado de Israel en 1948.