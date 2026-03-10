Estalló el escándalo: Tomás Rebord acusó a Guille Aquino de engañarlo y embarazar a su esposa

Guille Aquino ha declarado un estado bélico contra Blender, la plataforma de streaming que ayudó a construir, lanzando una advertencia en su debut en Vorterix: “Al primer tiro yo aprieto el botón rojo y tiro la bomba nuclear. No tengo nada que perder. Sepanlo”.

El conflicto escaló cuando Aquino posteó una imagen de la esposa de Tomás Rebord embarazada, editada con su propia cara para inferir su paternidad. Ante esto, Rebord admitió su furia inicial confirmando que: "No voy a mentirles, cuando vi la foto a la mañana yo dije ‘voy a arrancar el sábado agarrándome a piñas con Guille Aquino’".

Publicidad

El integrante de Blender incluso rastreó el domicilio del humorista confesando que: "No era algo que veía venir, busqué si tenía la dirección de su casa. La tengo. Dije ‘voy a cagarlo a piñas'. El hijo de pu.. es el Joker, qué haces. Esa fue mi reacción".

Tras el impulso, Rebord consultó con su pareja, Sugus, a quien, según él, "le chupó un huevo". "Se lo mostré como diciendo voy a matarlo. Ella se rió y me dijo que es gracioso el bebé con IA", relató el conductor sobre la reacción de su mujer.

Publicidad

Finalmente, intentó un acercamiento fallido comentando que: "Lo vi mal en ese video. Dije lo llamó, voy a hablar, juntémonos a ver qué nos pasó", pero Aquino lo rechazó. "No me quiso atender, no quiso hablar. Hasta ahí llego yo", sentenció Rebord.