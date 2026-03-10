Tulipán despidió a más de 200 trabajadores por la fuerte caída del consumo

En un contexto de profunda recesión industrial en Argentina, Kopelco S.A. —la compañía responsable de la marca de preservativos Tulipán— concretó un recorte drástico de personal. Según detallaron sus directivos, la dotación pasó de 355 a 135 trabajadores directos, lo que equivale a la pérdida de 220 empleos y una reducción superior al 60% de la plantilla.

Felipe Kopelowicz, gerente general de la firma, atribuyó la medida a una marcada contracción del consumo interno, con caídas de ventas de hasta el 50% en algunos segmentos productivos de la empresa, especialmente en artículos de mano de obra intensiva como elásticos para indumentaria, globos y otros productos textiles.

"Tenemos caídas de ventas de hasta el 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así", confesó Kopelowicz en declaraciones radiales.

"Me siento decepcionado"

Aunque el negocio principal de preservativos Tulipán —que incluye 12 variedades de profilácticos, geles íntimos y accesorios— resiste relativamente mejor gracias a su posicionamiento popular y competitivo (manteniendo o incluso ganando algo de participación en un mercado general más reducido), el conjunto de la operación se vio fuertemente afectado.

La empresa, fundada a fines de los años '80 y con plantas en San Martín (Buenos Aires) y San Luis, también produce puntillas, cintas elásticas y hilados de látex. Son precisamente estos rubros los que sufrieron las mayores caídas en sus ventas.

Kopelowicz expresó preocupación y decepción personal por la situación: "Trato de cuidar a mi gente, a mi micromundo y la verdad es que no lo estoy logrando. Me siento decepcionado por mí porque no lo estoy logrando". El directivo también mencionó el impacto de la apertura importadora en sectores como el textil, que agrava las dificultades.

Un contexto de crisis industrial

Esta noticia se enmarca en una ola más amplia de crisis en la industria argentina, con múltiples cierres, suspensiones y despidos en los últimos meses, tal como reportó Mundo Gremial. La caída del consumo interno, la recesión económica y la apertura de importaciones afectan particularmente a sectores intensivos en mano de obra como el textil, del cual Tulipán es un claro exponente a través de su línea de elásticos y puntillas.

La reducción de personal en una empresa emblemática como Tulipán, con casi cuatro décadas de historia y una marca reconocida por generaciones de argentinos, refleja la profundidad de la crisis que atraviesa el entramado productivo nacional.