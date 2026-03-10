Joaquin Levinton y su error con la palanca en el estreno del programa de Guido Kaczka

El pasado 9 de marzo de 2026, la pantalla de eltrece marcó el regreso de Guido Kaczka con el estreno de Es mi sueño, un reality musical de “alto nivel”. El programa cuenta con un jurado integrado por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton.

Respecto a esta formación, el conductor había expresado previamente que “no se puede creer cómo advertís lo que piensa cada uno, lo distintos que son”. Sin embargo, la sorpresa de la noche ocurrió tras la presentación de una participante llamada Sabrina.

Al momento de las devoluciones, Levinton admitió su confusión con el sistema de votación: “A mí me pareció que la rompiste, me encantó, pero creo que no sé manejar bien la palanca”.

Ante el fallido registro, Kaczka le explicó entre risas que para que alguien avance se requiere “un poquito más de potencia, un poco más arriba si querés que un participante pase. Ahora ya no se puede porque el sistema no lo captó”.

El animador comparó la situación con una falla mecánica al decirle que “esto que te pasó es algo así como estar entre segunda y tercera con el auto: no arranca”. Mientras la concursante era despedida, el músico respondió por lo bajo con un “uh, perdón, perdón”.