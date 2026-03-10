Joaquín Levinton lanzó su propia marca de alfajor y sorprendió a todos con el nombre

El cantante Joaquín Levinton aprovechó su visita a la radio Mega 98.3 para revelar una novedad que escapa a lo estrictamente musical. Durante una entrevista con Bebe Contepomi, el líder de Turf se alejó del libreto habitual de un artista que asegura “vengo a presentar mi nuevo disco” para anunciar el lanzamiento de su propio alfajor.

“No solo vine a regalarles este disco, sino que vengo a regalarles mi alfajor”, declaró entre risas al presentar “Pescado Raúl”, una golosina que saldrá en versiones de chocolate blanco y negro con relleno de dulce de leche. El músico recomendó el producto con una invitación directa: “Pruébenlo cuando tengan ganas de sentir un buen sabor”.

La elección del nombre remite a un momento viral de MasterChef Celebrity Argentina cuando, ante la pregunta de Germán Martitegui sobre el nombre del pescado cocinado, Levinton contestó: “Raúl”.

Este proyecto gastronómico se une al estreno de su álbum solista Yo soy Joaquín, un trabajo de nueve canciones que mezcla ironía y confesiones íntimas. Sobre este lanzamiento doble, el intérprete explicó que “me parecía que sacar un disco solamente era poco”. Si bien el disco salió en la fecha de su cumpleaños, los alfajores estarán disponibles “próximamente” en todo el país, aunque todavía no se confirmaron precios ni locales específicos.