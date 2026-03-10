El adiós de Heeseung a ENHYPEN: carta emotiva y debut solista

La agencia BELIFT LAB confirmó este 10 de marzo a las 10:31 que Heeseung deja de formar parte de ENHYPEN para iniciar su etapa como solista. Tras seis años de actividad conjunta, la compañía explicó que la decisión se tomó después de analizar la dirección futura del grupo y los objetivos individuales, detectando que el artista poseía una visión musical propia. Mientras la banda seguirá con seis integrantes, el cantante prepara un álbum individual permaneciendo en la misma firma.

En una carta manuscrita publicada en Weverse, el intérprete comenzó: "Hola, soy Heeseung". Se dirigió a sus seguidores admitiendo: "Sé que muchos ENGENE debieron sorprenderse mucho al escuchar esta noticia sobre mí, y me imagino que muchos de ustedes tendrán preguntas debido a lo repentino del anuncio. Por eso quería hablar directamente con ENGENE".

Sobre su trayectoria, afirmó que ha pasado "seis años llenos de momentos tan intensos y valiosos que es difícil expresarlos completamente con palabras" y agradeció el apoyo: "Gracias a los miembros que compartieron conmigo innumerables emociones y a todos ustedes, ENGENE, que siempre llenaron cada vacío con su apoyo, pude avanzar paso a paso hacia un sueño que una vez parecía imposible de alcanzar".

El cantante enfatizó: "Esos momentos permanecerán como algunos de los más brillantes de mi vida. Nunca los olvidaré, y quiero seguir siendo alguien que apoye a ENHYPEN más que nadie". Respecto a su cambio de rumbo, relató que al mostrar sus resultados a la empresa "pasamos mucho tiempo hablando con muchas personas sobre cuál era la mejor manera de presentarlo". Así, explicó: "He tomado una gran decisión para poder volver a ENGENE con una versión aún mejor de mí mismo", detallando que optó por "seguir la dirección que la empresa me propuso".

Heeseung reveló: "He seguido trabajando en mis propios proyectos y he pasado mucho tiempo esperando el día en que pudiera mostrárselos. Había muchas cosas que quería compartir, pero tampoco quería imponer únicamente mis propios deseos dentro del equipo".

Mostrando sensibilidad, dijo: "Soy muy consciente de sus preocupaciones y de todo lo que se está diciendo. Estoy trabajando duro para prepararme y poder reencontrarme con ustedes lo antes posible. Mi deseo de volver y saludarlos con una mejor versión de mí mismo es completamente sincero".

Agregó que se siente "muy apenado al pensar en lo sorprendidos y preocupados que deben estar", aunque cree que "esos sentimientos nacen del cariño y el interés que siempre me han mostrado". La misiva concluyó: "Seguiré adelante llevando grabado en mi corazón el gran amor que me han dado. ENGENE, gracias y los quiero".