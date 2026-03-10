Murió Jennifer Runyon Corman, recordada actriz de Ghostbusters

La actriz Jennifer Runyon Corman falleció el 6 de marzo de 2026 a los 65 años tras combatir un cáncer,. Su familia anunció oficialmente que “este viernes pasado nuestra querida Jennifer falleció. Fue un camino largo y arduo que terminó con ella rodeada de su familia”.

Nacida el 1 de abril de 1960 en Chicago, era hija del locutor Jim Runyon y la actriz Jane Roberts. Su debut cinematográfico ocurrió en To All a Goodnight en 1980. Logró gran reconocimiento por interpretar a Gwendolyn Pierce en Charles in Charge y a una estudiante en Ghostbusters. También trabajó en producciones como Another World, Murder, She Wrote, Quantum Leap, Beverly Hills, 90210, The Fall Guy, Boone y The Master.

Publicidad

Protagonizó las películas The In Crowd y 18 Again!, además de personificar en 1988 a Cindy Brady en el especial A Very Brady Christmas,,. Sobre su retiro temporal, en 2016 relató que dejó la profesión “para criar a mis hijos, nos fuimos de Hollywood y nos mudamos a Idaho y Oregón”, regresando luego para cuidar a sus padres.

Su hija, Bayley Corman, le dedicó un mensaje afirmando que “todas las mejores partes de mí vienen de ti” y que daría cualquier cosa por un día más juntas,. Su esposo desde 1991 fue Todd Corman, con quien tuvo a sus hijos Wyatt y Bayley. Su amigo Willie Aames la describió como “mi querida amiga, mi musa y mi apoyo” y confesó que verla “desvanecerse estos últimos meses fue uno de los momentos más difíciles de mi vida”.

Publicidad

Aames añadió que compartieron celebraciones familiares y que “nadie podrá llenar el enorme vacío que ha quedado en nuestros corazones… nunca”. Su amiga cercana Erin Murphy expresó: “Algunas personas sabes que serán amigas tuyas incluso antes de conocerlas. Ella era una persona especial. Te voy a extrañar, Jenn. Mis pensamientos están con tu familia y tus hermosos hijos”.

Un tributo en redes señaló que “siempre será recordada por su amor a la vida y su dedicación a la familia y amigos”, concluyendo: “Sé que desde arriba nos cuida con su hermosa sonrisa. Descansa en paz, nuestra Jenn”.