Una jubilada dejó su casa para refaccionarla y se la desvalijaron

Una mujer de 75 años, de apellido Delaude, sufrió el desvalijamiento de su vivienda en calle Esmeralda, Villa Inés, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 25ta en Rawson. La propietaria relató que se había ausentado de su hogar por apenas dos días debido a que la estructura estaba siendo remodelada, circunstancia que fue aprovechada por los ladrones para saquear el inmueble.

El pasado sábado por la mañana, la víctima regresó alertada por sus vecinos, quienes habían observado que una de las ventanas del frente se encontraba violentada. Al ingresar, descubrió que los autores del hecho habían revuelto todo el interior y dejado la casa prácticamente vacía.

En su denuncia, la damnificada detalló que le sustrajeron una heladera marca Patrick, un anafe, una pava eléctrica, un horno microondas y un secarropas. El botín también incluyó dos televisores (uno tipo Smart y otro de 42 pulgadas), un sillón de madera, diversas prendas de vestir, mercadería y varios electrodomésticos de menor tamaño.

Debido a la gran cantidad de objetos trasladados, las fuentes policiales sostienen la hipótesis de que en el hecho actuaron varias personas. Actualmente, la UFI Delitos contra la Propiedad y los investigadores locales buscan pistas para lograr identificar a los responsables del ataque.