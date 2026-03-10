El patrimonio de Sturzenegger creció casi $970 millones en un año

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declaró un importante incremento en su patrimonio durante 2024, según los datos consignados en su última declaración jurada presentada ante los organismos de control. De acuerdo con la información difundida, el funcionario registró un salto patrimonial cercano a los 970 millones de pesos respecto del año anterior y mantiene más de 1,4 millones de dólares en depósitos en el exterior.

La información surge de la documentación presentada por el economista que integra el Gabinete del presidente Javier Milei. El reporte forma parte del sistema de declaraciones juradas que deben presentar anualmente los funcionarios públicos para informar sus bienes, inversiones y evolución patrimonial.

Según los datos difundidos, el patrimonio total declarado por Sturzenegger se compone de depósitos bancarios, inversiones financieras, inmuebles y otros activos. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la elevada proporción de sus ahorros que se encuentran fuera del país.

Cómo está compuesto el patrimonio de Sturzenegger

El informe patrimonial detalla que gran parte de los bienes del ministro corresponden a depósitos bancarios e instrumentos financieros, tanto en pesos como en dólares. En particular, se destacan cuentas y depósitos radicados en el extranjero, que constituyen el núcleo de su liquidez. De acuerdo con los registros disponibles, la mayor parte del dinero declarado está depositado en cuentas en el exterior, que superan el equivalente a 1,4 millones de dólares. Este monto representa una porción significativa de su patrimonio total.

Este tipo de activos es frecuente en las declaraciones juradas de funcionarios con trayectoria en el sector financiero o en organismos internacionales. Sturzenegger, economista formado en Estados Unidos, tuvo una extensa carrera en el ámbito académico y en instituciones económicas antes de incorporarse al actual Gobierno.

El funcionario ya había ocupado cargos de relevancia en gestiones anteriores. Entre 2015 y 2018 fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, etapa en la que lideró la política monetaria y la implementación del esquema de metas de inflación.

Datos publicados en años anteriores también mostraban que una gran parte de su patrimonio estaba radicada fuera del país. En su declaración jurada previa, por ejemplo, se informó que casi el 99% de sus depósitos se encontraban en el exterior, dentro de cuentas y plazos fijos en moneda extranjera. En ese entonces, el patrimonio total declarado ascendía a unos 1.770 millones de pesos, de los cuales más de 1.400 millones correspondían a depósitos financieros, principalmente fuera de la Argentina.

El rol de Sturzenegger en el Gobierno

Desde su llegada al Gabinete de Javier Milei, Sturzenegger se convirtió en una de las figuras centrales del programa económico del oficialismo. El ministro tiene a su cargo la implementación de reformas destinadas a reducir regulaciones estatales, simplificar trámites administrativos y avanzar con la "motosierra", el plan de recortes libertario.

Su área es clave dentro del esquema de reformas impulsado por el Gobierno, especialmente tras la aprobación de la Ley Bases y otras iniciativas vinculadas a la desregulación económica. En ese contexto, el funcionario participa en el diseño de medidas destinadas a modificar regulaciones laborales, comerciales y administrativas, con el objetivo declarado de "mejorar la competitividad y atraer inversiones".

El debate sobre las declaraciones juradas

Las declaraciones juradas de funcionarios suelen generar debate público, especialmente cuando revelan aumentos significativos en el patrimonio o una elevada proporción de activos en el exterior. Sin embargo, especialistas señalan que tener cuentas o inversiones fuera del país no constituye en sí mismo una irregularidad, siempre que los bienes estén declarados correctamente y cumplan con las obligaciones fiscales correspondientes.

El sistema de declaraciones juradas en Argentina tiene como objetivo justamente permitir el control público de la evolución patrimonial de los funcionarios, con el fin de detectar posibles inconsistencias o conflictos de interés. En el caso de Sturzenegger, los datos difundidos muestran una fuerte variación patrimonial durante 2024 y una estructura de activos donde predominan los depósitos financieros en moneda extranjera, muchos de ellos radicados fuera del país.