El primer ministro israelí afirmó que el pueblo de Irán debe poner fin a la tiranía

En el marco de una escalada bélica sin precedentes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lanzó este martes un mensaje directo a la sociedad iraní. Durante una visita oficial junto al ministro de Sanidad, Haim Katz, el mandatario afirmó que la responsabilidad de terminar con el régimen de los ayatolás recae, en última instancia, en los ciudadanos de ese país.

"Nuestra ambición de llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía depende de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles", sentenció Netanyahu. Según el líder israelí, las operaciones militares conjuntas con Estados Unidos están logrando un "cambio serio" en el estatus de Israel y en el equilibrio de fuerzas de la región.

Un régimen golpeado y una sucesión incierta

La ofensiva, que comenzó el pasado 28 de febrero, ha transformado el mapa político de Irán. La oleada inicial de bombardeos provocó la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, quien fue sustituido recientemente por su hijo, Mojtaba Jamenei. Este recambio se produce en un momento de extrema debilidad para Teherán, cuyo objetivo declarado por Israel es el desmantelamiento total de sus capacidades nucleares y de misiles balísticos.

Desde el ámbito militar, el portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, informó que los ataques han neutralizado a unos 1.900 soldados y comandantes del régimen. Sin embargo, el costo humano sigue ascendiendo: la ONG HRANA, con sede en EE.UU., estima que más de 1.100 civiles han perdido la vida desde el inicio de la escalada.

La mirada puesta en el futuro regional

Para Netanyahu, el éxito de la campaña no se mide solo en bajas militares, sino en la reconfiguración del poder en Medio Oriente. Israel sostiene que quebrar la influencia de los ayatolás es la única vía para garantizar la seguridad a largo plazo, aunque reconoce que el paso final, el cambio de gobierno, es una tarea que le corresponde a los propios iraníes bajo el asedio de la guerra.

Mientras tanto, los mercados globales y la diplomacia internacional observan con cautela un conflicto que, lejos de amainar, parece entrar en una fase de desgaste profundo para la estructura de poder en Teherán.