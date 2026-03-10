La redonda vuelve a rodar con fuerza en el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Este martes 10 de marzo, la quinta fecha arranca con un plato para alquilar balcones: Colón Junior recibe en su casa a Sportivo Desamparados en un duelo directo de escoltas que pone en juego mucho más que tres puntos.

Ambos equipos llegan con el pecho inflado tras grandes actuaciones en la jornada pasada. El Merengue viene de despachar a Carpintería con un vibrante 4-2, mientras que el Víbora llega a la calle Sargento Cabral luego de golear 4-1 a Atenas de Pocito. Con 10 unidades cada uno, los dos miran de cerca a Unión de Villa Krause, que lidera con puntaje perfecto (12). El encargado de impartir justicia será Mauro Gómez a partir de las 17:00.

Pero la jornada no termina ahí. También habrá actividad, desde las 17, en López Peláez con Minero que tendrá el arbitraje de Eduardo Prior y Defensores de Argentinos vs. Villa Ibáñez: en cancha de Peñarol, con Lucas Gómez como juez. A su vez, Marquesado se mide con Carpintería, Atenas con Rivadavia y San Lorenzo a. Alianza. Luego, a las 21, Trinidad enfrenta a Sarmiento, en el Barrio Atlético con Enzo Gómez como árbitro.

La fecha bajará el telón este miércoles con dos encuentros que también prometen emociones fuertes. En Zonda, Juventud Zondina recibirá a Peñarol con el arbitraje de Rubén Riveros.

Por último, el plato final lo servirán 9 de Julio y el puntero Unión. El Azul de Villa Krause expondrá su invicto y el liderazgo absoluto en la cancha del "Nueve", con Marcelo Cruz como árbitro principal.