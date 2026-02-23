El defensor neerlandés-español Dean Huijsen, de 20 años, se vio envuelto en una polémica por racismo en redes sociales tras republicar en su cuenta de Real Madrid CF un contenido que numerosos usuarios calificaron de ofensivo hacia ciudadanos de origen asiático por aludir de forma estereotipada a la forma de los ojos en una imagen difundida en su cuenta de Instagram durante el fin de semana.

Ante la controversia, el club publicó un mensaje en la red social china Weibo con unas disculpas atribuidas a Huijsen, en las cuales el jugador expresa: “Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado”. El texto fue difundido en chino para dirigirse puntualmente al público afectado por el malestar generado.

La polémica se desencadenó por la difusión de una imagen que, según muchos usuarios en China, contenía comentarios considerados racistas por hacer referencia a rasgos físicos de personas asiáticas. Aunque la publicación fue borrada del perfil de Huijsen, la reacción en redes y foros fue inmediata y motivó el pedido formal de disculpas a través de la plataforma local.

La elección de publicar la declaración únicamente en Weibo, una red mayoritariamente utilizada en China, generó debate entre aficionados, que reclamaron que la disculpa fuera más amplia o difundida también en plataformas globales como Instagram o X para responsabilizarse públicamente del error ante la comunidad internacional.

Este episodio se suma a otros incidentes en los que figuras del fútbol mundial o clubes han enfrentado acusaciones de racismo en redes sociales o en territorio internacional, reforzando el foco en cómo manejan los equipos y deportistas la sensibilidad cultural y la presencia global de sus comunicaciones online.