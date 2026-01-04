Escándalo con Will Smith: lo denuncian por acoso y represalias

Will Smith enfrenta una demanda ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles interpuesta por el violinista Brian King Joseph, quien alega acoso sexual, represalias y despido injustificado.

Según la presentación judicial, el músico de 57 años habría incurrido en un "comportamiento depredador" durante la primera etapa de su gira en marzo de 2025. Joseph sostiene que, en medio de interacciones privadas, "Smith supuestamente le dijo que tenían una 'conexión especial' que el artista no tenía con nadie más".

El conflicto central ocurrió cerca del 20 de marzo en Las Vegas, cuando el violinista descubrió que alguien había ingresado ilegalmente a su cuarto de hotel.

Aunque no se detectaron entradas forzadas y solo el equipo de gestión de Smith tenía acceso, Joseph halló un bolso con toallitas, cerveza, aros, medicación para el VIH a nombre de otra persona y una nota que decía: "Brian, volveré no más tarde [sic] de las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F". Ante el temor de sufrir actos sexuales no consentidos, Joseph denunció el hecho ante la seguridad del hotel, la policía y los representantes del actor.

Días después, el músico fue desvinculado de la gira bajo acusaciones de falsedad. La demanda cita al representante de Smith diciéndole: "Todos me dicen que lo que te pasó es mentira, que no pasó nada y que te lo inventaste todo. Entonces, dime, ¿por qué mentiste e inventaste esto?". Joseph reclama daños por pérdidas económicas y trastorno de estrés postraumático.

Por su parte, la defensa del artista desmintió los hechos a través del abogado Allen B. Grodsky, quien afirmó: "Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad". La demanda también incluye a una empresa de gestión vinculada al artista y solicita que un jurado determine la indemnización.