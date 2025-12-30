El Gobierno nacional oficializó el asueto administrativo para los trabajadores de la Administración Pública Nacional el próximo 31 de diciembre de 2025. La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo el Decreto 883/2025 y cuenta con las firmas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni. El objetivo primordial es simplificar los traslados de las familias y la organización de las celebraciones de fin de año.

Pese a la expectativa por un posible descanso extendido, se confirmó que el viernes 2 de enero de 2026 no funcionará como "feriado puente", por lo cual no habrá un fin de semana largo y las jornadas no laborables quedarán aisladas en la mitad de la semana.

Publicidad

Para el Ejecutivo, la fecha del 31 de diciembre conlleva una relevancia cultural y social profunda que amerita facilitar las reuniones con seres queridos. En este marco, el Gobierno consideró “oportuno facilitar la organización, el descanso y el disfrute de las festividades”, garantizando a los estatales tiempo para preparativos y viajes.

Las autoridades señalaron que la disposición no genera gastos adicionales para el Estado y, por el contrario, impacta de forma positiva en el turismo interno al incentivar los desplazamientos. Es importante resaltar que el beneficio alcanza solo al personal de organismos nacionales, quienes deberán asegurar la continuidad de los servicios esenciales en las áreas de mayor sensibilidad.