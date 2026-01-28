El presidente Javier Milei fue el principal orador de la Derecha Fest, el evento libertario que se realizó en Mar del Plata y que fue organizado por el titular de la Fundación Faro, Agustín Laje. Ante miles de militantes, el mandatario defendió su programa de Gobierno y lanzó duras críticas contra sectores del empresariado que, según sostuvo, se beneficiaron históricamente del vínculo con el Estado.

Luego de arribar el lunes a la ciudad balnearia y de realizar un denominado “Tour de la Gratitud”, Milei subió al escenario en medio de una fuerte ovación. En un contexto marcado por la tensión con el grupo Techint por la licitación del gasoducto en Vaca Muerta, el Presidente apuntó directamente contra empresarios que, a su entender, distorsionan el mercado.

“Si quieren hacer negocios turbios con el Estado, deben ir a la quiebra”, sentenció Milei, y agregó que quienes perjudican a la sociedad ofreciendo “productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor estatal”.

Durante su discurso, el jefe de Estado defendió el capitalismo y aseguró que su gestión representa un quiebre con décadas de decadencia impulsadas por el estatismo. En ese marco, recordó sus participaciones en el Foro Económico Mundial de Davos y sostuvo que esos escenarios internacionales son clave para “dar la batalla cultural”.

“Hay que ir y jugar de visitante. Los discursos tienen una concatenación: en 2023 dije que la idea woke había calado en Occidente; en 2024 alerté que Occidente estaba en peligro; y en 2025 expliqué por qué debíamos rechazar esos parásitos mentales y abrazar el camino de las ideas de la libertad y el capitalismo”, afirmó.

Milei también apuntó contra el proteccionismo y lo vinculó tanto a la política tradicional como a sectores del empresariado. “Argentina llegó a algo impensado: que políticos que se dicen populares sean proteccionistas. ¿Qué sería ser popular? Que la gente pueda comprar más productos a menor precio, no obligarla a pagar caro”, expresó.

Sobre el cierre, el Presidente reafirmó su compromiso de profundizar el rumbo de su gestión. “Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”, prometió, antes de cerrar con una arenga a su electorado: “Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y que viva la libertad, carajo. Hagamos grande a la Argentina nuevamente”.