En menos de un mes, reportaron 12 violentos robos a choferes de Uber y Didi

Durante el primer mes de 2026, la provincia de San Juan ha registrado un preocupante número de robos y asaltos dirigidos contra choferes que trabajan para plataformas de transporte digital como Uber y Didi. Con aproximadamente doce hechos denunciados en enero, la evidencia confirma que este fenómeno delictivo, lejos de haberse limitado al año anterior, mantiene una frecuencia significativa y se ha consolidado como un riesgo laboral recurrente para este sector.

La reconstrucción de los casos conocidos públicamente, basada en denuncias presentadas ante unidades policiales y la Justicia, revela una mecánica operativa clara y repetida. Los agresores generalmente solicitan un viaje mediante la aplicación, estableciendo un punto de encuentro específico. Al llegar, el conductor es abordado por uno o más individuos que, en muchos casos, emplean amenazas o violencia física para sustraerle sus pertenencias. Los objetos robados suelen incluir dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentos personales y, con frecuencia, el vehículo mismo. Este modus operandi no está confinado a una sola área, sino que se ha manifestado de forma coordinada en distintas localidades.

Publicidad

Dónde fueron los ataques

Los incidentes se han distribuido en múltiples puntos de la provincia. En Rawson, específicamente en el barrio Teresa de Calcuta, un conductor de Didi fue despojado de su motocicleta y su teléfono celular, si bien el vehículo fue recuperado posteriormente por la policía en el barrio Los Horcones. En Pocito, en el cruce de las calles Constitución y Proyectada, un chofer de Uber Moto fue asaltado por tres delincuentes armados con armas blancas, quienes tras robarle dinero, documentos y otros efectos, hirieron al conductor y huyeron con su moto.

La zona de Concepción ha sido particularmente activa, con al menos siete hechos denunciados bajo una misma modalidad. La persistencia de los ataques motivó a la División Robos y Hurtos de la Policía de San Juan a ejecutar, entre mediados de diciembre y enero, seis allanamientos simultáneos. Estas acciones resultaron en la detención de dos sospechosos y el secuestro de evidencias vinculadas a las víctimas. Uno de los imputados fue posteriormente liberado bajo medidas restrictivas, aunque la investigación en su contra continúa. Los departamentos de Capital y Chimbas también han sumado casos a la estadística del mes, con denuncias que comparten características similares.

Publicidad

La dimensión del problema se hace más evidente al comparar las cifras. Mientras que a lo largo de todo 2025 se registraron aproximadamente 140 denuncias por robos y agresiones contra conductores de aplicaciones en la provincia, el acumulado de doce hechos solo en enero de 2026 indica una continuidad alarmante.