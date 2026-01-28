Policiales > Barrio Teresa de Calcuta
Delincuentes robaron e hirieron con cuchillos a un Uber
POR REDACCIÓN
Un chofer de motocicleta que prestaba servicios para la aplicación Uber fue víctima de un violento asalto en Pocito. El ataque ocurrió cuando el hombre, de 41 años, acudió a un pedido de viaje en la intersección de Constitución y calle Proyectada, en el barrio Teresa de Calcuta. Allí fue rodeado por tres individuos desconocidos armados con cuchillos.
En el transcurso de la emboscada, los delincuentes golpearon a Chavero y le propinaron un puntazo en su pierna derecha para reducirlo. Los asaltantes escaparon con una motocicleta Zanella RX 150 cc y un casco.
Además, le sustrajeron una riñonera que contenía un celular, una billetera con documentos, $30.000 en efectivo y las llaves de su hogar. Tras el incidente, el damnificado buscó ayuda en la Unidad Operativa del barrio y posteriormente radicó la denuncia correspondiente. Actualmente, la UFI de Delitos contra la Propiedad se encuentra investigando el hecho para identificar a los autores y recuperar los bienes.