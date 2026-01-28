Delincuentes robaron e hirieron con cuchillos a un Uber

Un chofer de motocicleta que prestaba servicios para la aplicación Uber fue víctima de un violento asalto en Pocito. El ataque ocurrió cuando el hombre, de 41 años, acudió a un pedido de viaje en la intersección de Constitución y calle Proyectada, en el barrio Teresa de Calcuta. Allí fue rodeado por tres individuos desconocidos armados con cuchillos.

En el transcurso de la emboscada, los delincuentes golpearon a Chavero y le propinaron un puntazo en su pierna derecha para reducirlo. Los asaltantes escaparon con una motocicleta Zanella RX 150 cc y un casco.

Además, le sustrajeron una riñonera que contenía un celular, una billetera con documentos, $30.000 en efectivo y las llaves de su hogar. Tras el incidente, el damnificado buscó ayuda en la Unidad Operativa del barrio y posteriormente radicó la denuncia correspondiente. Actualmente, la UFI de Delitos contra la Propiedad se encuentra investigando el hecho para identificar a los autores y recuperar los bienes.