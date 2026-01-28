Publicidad
Publicidad

Policiales > Barrio Teresa de Calcuta

Delincuentes robaron e hirieron con cuchillos a un Uber

Miguel Chavero fue herido en una pierna y despojado de su Zanella 150 cc en el barrio Teresa de Calcuta.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La víctima realizó la denuncia en la Subcomisaría Buenaventura Luna.

Un chofer de motocicleta que prestaba servicios para la aplicación Uber fue víctima de un violento asalto en Pocito. El ataque ocurrió cuando el hombre, de 41 años, acudió a un pedido de viaje en la intersección de Constitución y calle Proyectada, en el barrio Teresa de Calcuta. Allí fue rodeado por tres individuos desconocidos armados con cuchillos.

En el transcurso de la emboscada, los delincuentes golpearon a Chavero y le propinaron un puntazo en su pierna derecha para reducirlo. Los asaltantes escaparon con una motocicleta Zanella RX 150 cc y un casco.

Publicidad

Además, le sustrajeron una riñonera que contenía un celular, una billetera con documentos, $30.000 en efectivo y las llaves de su hogar. Tras el incidente, el damnificado buscó ayuda en la Unidad Operativa del barrio y posteriormente radicó la denuncia correspondiente. Actualmente, la UFI de Delitos contra la Propiedad se encuentra investigando el hecho para identificar a los autores y recuperar los bienes.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS