Marixa Balli criticó a Javier Milei por cantar con Fátima Florez

La ciudad de Mar del Plata fue testigo del reencuentro artístico entre el presidente Javier Milei y su expareja, Fátima Florez, en el marco del espectáculo "Fátima Universal". El mandatario, que recientemente participó en el Festival de Jesús María junto al Chaqueño Palavecino, interpretó "El rock del gato", la icónica canción de los Ratones Paranoicos. Si bien el evento genera una gran expectativa entre sus seguidores, también ha provocado un fuerte malestar en sectores que cuestionan la mezcla entre lo personal, lo artístico y lo político.

En este contexto, Marixa Balli lanzó una dura crítica desde el programa "A la Barbarossa", donde manifestó su preocupación por la situación de la Patagonia. La panelista exclamó: “No deja de ser el presidente, un poco de respeto a la bandera. A mí me preocupa la Patagonia y tanto canto, te juro que me preocupa. Nos estamos incendiando”.

Profundizando su descargo, la panelista agregó: “No podemos fingir demencia. La gente está perdiendo sus casas, yo no puedo creer. La verdad que no me entra en la cabeza. Reitero, soy apolítica, porque después empiezan a decir ‘esta, ¿de qué lado está?’. No estoy de ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno, ver a la gente feliz”.

Balli también analizó las habilidades musicales del mandatario frente a la compleja coyuntura del país. Al respecto, bramó: “A mí me parece que él tiene que hacer de presidente. Él puede hacer lo que quiere y puede cantar, no canta mal, me parece muy divertido. No estoy en contra de eso, pero la verdad es que tenemos una parte en el sur que lo estamos perdiendo. Es una parte muy importante de nuestro país. ¿Queremos a nuestro país o no lo queremos? ¿Lo respetamos, somos patriotas o no nos importa? No estamos espectacular como para cantar".