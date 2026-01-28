Más de veinte años después de su lanzamiento original en 2003, el mítico Nokia 1100 experimenta un regreso inesperado transformado en una pieza de colección. El dispositivo, que fue amado por una generación que valoraba su simpleza, resistencia y duración, se ha convertido en un objeto de culto solicitado en plataformas de comercio electrónico.

Diseñado originalmente para comunicar mediante llamadas y mensajes de texto, el teléfono carece de internet, aplicaciones o pantalla a color, factores que hoy despiertan curiosidad frente a la hiperconectividad.

El impacto comercial de este modelo fue histórico, alcanzando 250 millones de unidades vendidas en todo el mundo, una cifra que supera las 222 millones obtenidas por el iPhone 6 y 6 Plus.

Su éxito radicó en un diseño económico y funcional: contaba con un teclado de goma para uso intensivo, una carcasa resistente a caídas, batería con autonomía de varios días y una linterna integrada, muy valorada en zonas con servicio eléctrico inestable.

En la actualidad, conseguir una unidad nueva es una rareza, y los ejemplares usados alcanzan valores que van desde los 30 hasta más de 100 dólares. Ante la duda sobre si es posible instalar WhatsApp, la respuesta de las fuentes es un tajante: "no es posible".

El dispositivo no posee sistema operativo compatible ni conexión a redes de datos. Esta limitación, lejos de perjudicarlo, refuerza su valor como un símbolo de una etapa previa a los smartphones, funcionando como un recordatorio de una tecnología más simple. Es un modelo irrompible que marcó una época, siendo difícil encontrar a alguien mayor de 40 años que no lo haya tenido en sus manos.