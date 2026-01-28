Ruso Ascacibar tras convertirse en refuerzo de Boca: "No quería jugar en River"

Santiago Ascacíbar se transformó oficialmente en el segundo refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases tras firmar su contrato en Brandsen 805. El mediocampista completó su revisión médica este martes rodeado por una multitud de hinchas y fue presentado en conferencia de prensa.

La transferencia se cerró en una cifra cercana a los 4 millones de dólares por el 80% de su ficha, una operación considerada un triunfo dirigencial debido a que el jugador resignó su 15% y se incluyó la cancelación de una deuda que Estudiantes de La Plata mantenía con él.

Publicidad

La llegada del ex Stuttgart se concretó con rapidez ante la urgencia generada por la lesión en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia, quien deberá ser operado. Para destrabar la negociación, se incluyó el pase de Brian Aguirre a Estudiantes a préstamo con opción de compra, un pedido de Eduardo Domínguez ante la inminente salida de Edwin Cetré. El "Ruso" ya venía de ser titular el viernes en el empate 1-1 del Pincha ante Independiente, donde se retiró emocionado del vestuario en lo que fue su despedida.

Durante su presentación oficial, el futbolista fue contundente respecto a los rumores del mercado al declarar: “No quería jugar en River”. A su vez, el entrenador Claudio Úbeda respaldó su incorporación destacando su jerarquía tras el triunfo ante Riestra: “Ascacíbar tiene personalidad, experiencia y puede adaptarse rápido a un grupo que compite en la alta exigencia”.