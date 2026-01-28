Tras el temporal, vialidad sigue trabajando en las Rutas Nacionales: el estado de cada una

La Dirección Nacional de Vialidad emitió un informe oficial sobre las condiciones de transitabilidad de las rutas nacionales en la provincia de San Juan, con fecha del miércoles 28 de enero de 2026, a las 07:30 horas. El reporte, generado tras una recorrida de evaluación in situ por parte de personal técnico, indica que la red vial nacional en la jurisdicción se encuentra transitable, aunque se enfatiza la necesidad de circular con precaución en varios de sus tramos.

Según el comunicado, el estado actualizado de las principales rutas es el siguiente:

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja: Se reporta transitable con precaución, debido a que personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo: Se encuentra transitable. Asimismo, se informa que hay equipos de Vialidad Nacional trabajando en el área.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal: Está transitable. No obstante, se recomienda circular con precaución por la presencia de personal técnico en el tramo.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto: En este sector, el informe destaca principalmente que hay personal de Vialidad Nacional ejecutando trabajos en la zona.

Ruta Nacional 40 sur: Se reporta como transitable.

Ruta Nacional 20: Se indica que está transitable.

Ruta Nacional 153: Se reporta transitable.

Ruta Nacional 141 – Tramo Caucete a La Rioja: Se encuentra transitable, aunque con equipos de Vialidad Nacional actuando en distintos tramos de la ruta.

Ruta Nacional 149 – Tramo Calingasta: Se reporta transitable con precaución.

Ruta Nacional 149 – Tramo Iglesia: También se informa como transitable con precaución.

El documento oficial señala que el personal de Vialidad Nacional continuará con la inspección del estado de las rutas a lo largo del día. Además, se mantienen guardias permanentes y campamentos móviles en estado de alerta para responder ante cualquier eventualidad.

Finalmente, el informe incluye recomendaciones generales para los usuarios. Se solicita a los conductores respetar en todo momento las indicaciones del personal desplegado en las rutas, evitar la circulación nocturna en zonas que puedan verse afectadas por condiciones climáticas adversas y mantenerse informados a través de los canales de comunicación oficiales de Vialidad Nacional – Distrito San Juan.