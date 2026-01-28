Santiago Ascacíbar protagonizó uno de los mayores bombazos del mercado de pases al convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. Si bien Estudiantes de La Plata le dedicó un video de agradecimiento en sus redes sociales, la salida del volante dejó un clima de descontento en la institución platense.

El enojo no se centra solo en la partida, sino en las formas: puertas adentro consideran que Ascacíbar presionó para que la operación se concrete y cumplir así su deseo de vestir la camiseta del Xeneize, un anhelo que había deslizado años atrás y previo al inicio de su segundo ciclo en Estudiantes.

Referentes del plantel intentaron dialogar con el Ruso para disuadirlo, sin éxito. José Sosa, capitán y voz del plantel, explicó a ESPN: "Hablé poco con el 'Ruso', porque en este tiempo cada uno usa el entrenamiento de diferentes maneras. Como todos saben, hay conversaciones y hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté oficializado. Él sabrá lo que tiene que hacer, esperando tranquilo hasta que se definan las cosas".

Sosa destacó además el recorrido del jugador en el club: "Es el capitán principal; el año pasado me tocó a mí la decisión de darle la posibilidad de ser el capitán, por edad, por proyección, y la verdad que tuvimos un año bárbaro. También junto con Guido (Carrillo), acompañándolo de la mejor manera y se vaya preparando para ser capitán. Hoy le toca llevar una situación donde toca tomar decisiones junto con el club y todos sabemos lo importante que es".

El contraste con otros referentes del plantel también se hizo notar. Guido Carrillo, por ejemplo, tuvo oportunidades de emigrar al Xeneize en mercados de pases anteriores y siempre optó por permanecer en Estudiantes, un gesto que resaltó entre los directivos y compañeros.

Pese al malestar, la salida se gestionó con diplomacia hacia afuera: Estudiantes publicó un emotivo video musicalizado con "Puente" de Gustavo Cerati, agradeciendo a Ascacíbar por su aporte en los cinco títulos conquistados durante su paso por el club.

Sin embargo, la polémica se recrudeció tras la presentación de Ascacíbar en Boca, donde declaró que "ama a Boca" y que no quería jugar en River, sino en el Xeneize. Esto provocó una reacción pública de Juan Sebastián Verón, quien dejó de seguir al Ruso en Instagram y replicó una historia con una frase de Alejandro Sabella: "Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras",

en clara referencia a los dichos del volante que meses atrás había afirmado que solo jugaría en Estudiantes en Argentina.

Así, lo que comenzó como un mercado de pases más en el fútbol argentino derivó en una crisis emocional y de gestión para Estudiantes, donde la partida de uno de sus jugadores más importantes dejó marcas profundas tanto en la dirigencia como en el plantel.