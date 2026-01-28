Irán endurece su postura y descarta negociar bajo amenaza con Estados Unidos

El Gobierno iraní afirmó este miércoles que considera más factible una confrontación bélica que una salida diplomática con Estados Unidos, en medio de una escalada de tensiones provocada por la decisión del presidente Donald Trump de enviar una flota militar a Oriente Medio.

“Consideramos más probable la guerra que la negociación. Nos preparamos para el peor escenario. La prioridad es defender el país”, sostuvo el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Ghariabadi, durante un encuentro con prensa extranjera en Teherán.

El funcionario aseguró que el país está listo para responder ante cualquier agresión. “Irán está preparado para la guerra y para dar una respuesta contundente. En caso de un ataque limitado de Estados Unidos, nuestra respuesta será adecuada”, advirtió.

Ghariabadi remarcó además que cualquier punto desde el cual se lance una ofensiva contra territorio iraní será considerado un objetivo legítimo. “El lugar desde donde provenga un ataque o desde donde despeguen cazas estadounidenses para atacar será un blanco legítimo para nosotros, y no necesariamente todo el país desde donde se origine la ofensiva”, explicó.

Pese al endurecimiento del discurso, el viceministro sostuvo que Teherán no cierra completamente la puerta al diálogo. Señaló que Estados Unidos “debe cambiar de enfoque y buscar una negociación real”, y aclaró que solo se evaluará esa posibilidad si el resultado no está previamente definido. “Los canales de diálogo siempre están abiertos, pero en este momento no hay conversaciones”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que el despliegue militar no servirá como herramienta de presión. “Si Washington cree que con la presencia militar puede presionarnos para conseguir sus objetivos en una negociación, no lo logrará. Si entramos a una negociación, será con autoridad y una postura firme”, enfatizó.

La tensión se incrementó tras la llegada del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de combate a Oriente Medio, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). El despliegue se produjo luego de que Trump anunciara el envío de una “flota enorme” a la región, en el contexto de la represión de protestas en Irán.

Desde Teherán reiteraron que responderán a cualquier intervención estadounidense y advirtieron que, ante un ataque, todas las bases militares de Estados Unidos en la región serán consideradas objetivos legítimos.

En paralelo, la República Islámica acusó a Estados Unidos e Israel de estar detrás de las protestas internas, a las que calificó de “terroristas”. El Gobierno iraní cifró en 3.117 los muertos durante los disturbios, mientras que organizaciones opositoras como HRANA elevan la cifra a alrededor de 6.000.