Expulsaron al Chaqueño Palavecino de Raíces Criollas tras cantar con Milei

La Asociación Federal de Raíces Criollas tomó la determinación de apartar al Chaqueño Palavecino de sus filas luego de su reciente presentación en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María.

La institución argumentó a través de un comunicado que la participación del cantante junto al presidente Javier Milei resulta “incompatible con la esencia criolla”. Según la entidad, "las expresiones y el marco político en el que se desarrolló dicho evento no representan ni reflejan los valores históricos, culturales y sociales" de la agrupación.

Desde la asociación sostuvieron una postura crítica frente al vínculo del artista con el mandatario, señalando que “nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”. En su descargo, subrayaron que la imagen del músico no fue un hecho aislado, sino una contradicción hacia el movimiento cultural que defienden.

Al respecto, enfatizaron: "Raíces Criollas nació y se consolidó defendiendo el folclore como expresión del pueblo, de la solidaridad, de la justicia social y de una cultura profundamente arraigada en la identidad nacional". El organismo concluyó afirmando que "continuará trabajando por un folclore comprometido con su gente, su historia y su futuro".

Por su parte, el intérprete se mostró sorprendido por la noticia y realizó declaraciones en América TV para aclarar su postura. "No sé nada, vi desde ayer todo esto. Me suena raro", expresó el músico sobre su expulsión. Además, justificó la presencia del Jefe de Estado en el escenario explicando su rol como anfitrión: "Lo invité como a tantas autoridades. Me enteré un día antes de que iba a ir".