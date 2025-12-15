Los dólares financieros avanzaron hasta un 1,4% tras los anuncios cambiarios del Gobierno, que comunicó que las bandas cambiarias se ajustarán por inflación, que se mantendrán tasas reales positivas y que el Banco Central implementará un nuevo plan de acumulación de reservas. A su vez, el dólar mayorista bajó este lunes 15 de diciembre y cerró a $1.438,5.

En este contexto, la banda superior se posicionó en $1.518,5 en la antesala de la semana de Navidad, un período en el que suele esperarse mayor movimiento por el cobro de los aguinaldos. Así, la brecha con el tipo de cambio es de 5,6%.

En ese marco, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) se mantuvo en $1.465 para la venta. Con ello, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.904,5. En tanto, en el promedio de entidades financieras del BCRA el tipo de cambio cerró a $1.465,14 para la venta.

Sin embargo, de acuerdo con los analistas del mercado, el tipo de cambio continuaría contenido. Los contratos de dólar futuro así lo reflejan: hasta febrero, la curva se mantiene alineada con la banda superior, mientras que recién a partir de la segunda mitad del próximo año se proyecta un avance moderado del tipo de cambio.

De acuerdo al REM, el mercado espera que corra por debajo de la inflación. Para fines de este año el tipo de cambio esperado es de $1.449,5.