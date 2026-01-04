Publicidad
Publicidad

Cultura y Espectáculos > Desgarradora declaración

Evangeline Lilly, actriz de Lost y Marvel, confesó que tiene daño cerebral

La estrella de Marvel anunció en redes sociales que padece secuelas irreversibles tras haber recibido un fuerte impacto.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
La intérprete compartió su estado de salud mediante plataformas digitales.

La reconocida actriz del universo de Marvel, Evangeline Lilly, ha informado este 2 de enero de 2026 que padece daño cerebral. A través de una comunicación en sus perfiles oficiales de redes sociales, la intérprete reveló que sufre secuelas permanentes como consecuencia de un golpe recibido anteriormente.

Esta condición de salud, descrita como irreversible, fue confirmada por la propia artista mediante sus plataformas digitales, donde puso al tanto a sus seguidores sobre las complicaciones físicas derivadas de dicho impacto.

Publicidad

“La mayoría de las áreas de mi cerebro están funcionando a menor capacidad. Tengo daño cerebral por el traumatismo craneoencefálico, y probablemente otros factores”, explicó por medio de un video.

La canadiense sufrió un desmayo en mayo de 2025, y se golpeó su rostro contra una roca. En aquel momento, explicó que desde pequeña había sufrido esos episodios de desvanecimiento, por lo que no era de gravedad.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS