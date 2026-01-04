Evangeline Lilly, actriz de Lost y Marvel, confesó que tiene daño cerebral

La reconocida actriz del universo de Marvel, Evangeline Lilly, ha informado este 2 de enero de 2026 que padece daño cerebral. A través de una comunicación en sus perfiles oficiales de redes sociales, la intérprete reveló que sufre secuelas permanentes como consecuencia de un golpe recibido anteriormente.

Esta condición de salud, descrita como irreversible, fue confirmada por la propia artista mediante sus plataformas digitales, donde puso al tanto a sus seguidores sobre las complicaciones físicas derivadas de dicho impacto.

“La mayoría de las áreas de mi cerebro están funcionando a menor capacidad. Tengo daño cerebral por el traumatismo craneoencefálico, y probablemente otros factores”, explicó por medio de un video.

La canadiense sufrió un desmayo en mayo de 2025, y se golpeó su rostro contra una roca. En aquel momento, explicó que desde pequeña había sufrido esos episodios de desvanecimiento, por lo que no era de gravedad.