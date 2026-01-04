Fallece Horacio Usandizaga, exintendente radical de Rosario

Rosario despidió este 4 de enero de 2026 a uno de sus dirigentes más influyentes, Horacio Usandizaga, quien murió a los 85 años tras sufrir varios accidentes cerebrovasculares en el último tiempo.

El histórico referente de la Unión Cívica Radical, conocido popularmente como “El Vasco”, inició su vida pública en 1963 al ser electo concejal con solo 23 años. Con el regreso de la democracia en 1983, se convirtió en el primer intendente de la ciudad con más del 50% de los votos, cargo para el que fue reelegido en 1987.

Durante su gestión, enfrentó desafíos económicos profundos y los saqueos de 1989, dejando el municipio ese año tras cumplir su promesa de renunciar si Carlos Menem ganaba la presidencia.

Posteriormente, se desempeñó como impulsor de la Ley de Lemas, diputado provincial y senador nacional hasta el año 2001. Aunque fue señalado en causas por presuntos sobornos en el Senado, resultó absuelto en 2012 tras negar siempre las acusaciones.

En el ámbito del fútbol, presidió Rosario Central entre 2007 y 2010, etapa marcada por el descenso del equipo y auditorías sobre transferencias de jugadores,. Al confirmar su deceso, el club manifestó a través de un comunicado: “A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”.

Pese a retirarse de la actividad pública por motivos de salud, su identidad partidaria se mantuvo intacta hasta el final. En una entrevista concedida en 2023, el abogado recordó sus orígenes con una frase contundente: “Fui radical desde chico; cuando estaba en los huevos de mi viejo ya era radical”.