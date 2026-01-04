La comunidad artística argentina se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Pablo Lago, responsable de piezas centrales de la narrativa televisiva de los últimos veinte años.

El autor murió a los 56 años en la ciudad de Mar del Plata a causa de un infarto múltiple. La entidad Argentores confirmó el deceso mediante un comunicado en redes sociales: “Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”.

Publicidad

A lo largo de su sólida trayectoria, Lago transitó con eficacia tanto el drama como la comedia, siendo coautor de ciclos como Locas de amor, Tratame bien y Lalola. En televisión, también destacan sus guiones para La Leona (2016), Familia en venta, Mentes en shock, Media Falta y Hospital público. Su labor en el cine incluyó títulos como Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua y High School Musical – El desafío, además de los filmes de animación Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. Asimismo, en 2017 incursionó en el teatro con el drama Cánser.

Su excelencia profesional fue reconocida con los premios Argentores, Martín Fierro, Fund TV y Clarín, además de alcanzar proyección global con una nominación al Emmy Internacional por Familia en venta.

Publicidad

Tras conocerse la noticia, la actriz Nancy Dupláa expresó su dolor: “Pablo, no puede ser. Qué tristeza enorme. Susi, vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva. La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”.