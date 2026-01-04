Cultura y Espectáculos > En Mar del Plata
Fallece Pablo Lago: adiós al guionista de Lalola y La Leona
POR REDACCIÓN
La comunidad artística argentina se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Pablo Lago, responsable de piezas centrales de la narrativa televisiva de los últimos veinte años.
El autor murió a los 56 años en la ciudad de Mar del Plata a causa de un infarto múltiple. La entidad Argentores confirmó el deceso mediante un comunicado en redes sociales: “Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”.
A lo largo de su sólida trayectoria, Lago transitó con eficacia tanto el drama como la comedia, siendo coautor de ciclos como Locas de amor, Tratame bien y Lalola. En televisión, también destacan sus guiones para La Leona (2016), Familia en venta, Mentes en shock, Media Falta y Hospital público. Su labor en el cine incluyó títulos como Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua y High School Musical – El desafío, además de los filmes de animación Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. Asimismo, en 2017 incursionó en el teatro con el drama Cánser.
Su excelencia profesional fue reconocida con los premios Argentores, Martín Fierro, Fund TV y Clarín, además de alcanzar proyección global con una nominación al Emmy Internacional por Familia en venta.
Tras conocerse la noticia, la actriz Nancy Dupláa expresó su dolor: “Pablo, no puede ser. Qué tristeza enorme. Susi, vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva. La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”.