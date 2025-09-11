Sociedad > Relaciones amorosas
Shrekking: el fenómeno viral que alerta sobre los riesgos de las citas basadas en apariencias
POR REDACCIÓN
En la era de las aplicaciones y redes sociales, donde la interacción romántica se vuelve cada vez más digital, ha surgido un nuevo término que describe una experiencia frecuente y problemática: el Shrekking.
Este concepto toma inspiración de la película animada Shrek y se refiere a la práctica de salir con alguien por quien no se siente atracción física, con la esperanza de que esa persona compense con lealtad o buen trato. La idea detrás es similar a la historia del ogro Shrek, que encontró el amor verdadero con la princesa Fiona, sugiriendo que una relación sin atracción inicial podría evolucionar hacia un desenlace feliz.
No obstante, esta expectativa resulta engañosa y emocionalmente dañina. Amy Chan, coach de relaciones, alerta que “en este guion, estás saliendo con un ogro sin recibir el trato de princesa”. De este modo, la creencia de que la falta de atractivo físico será compensada con un comportamiento excepcional puede convertirse en una trampa que ignora la complejidad de las relaciones humanas.
Los riesgos del Shrekking incluyen la generación de falsas expectativas, la superficialidad en la conexión y un impacto negativo en la salud mental de quienes lo experimentan.
Para evitar caer en esta situación, se recomienda:
- Priorizar la conexión auténtica, valorando intereses y comunicación por encima del aspecto físico.
- No asumir que la conducta de una persona estará determinada por su apariencia.
- Establecer límites claros y no forzar una relación por conveniencia o miedo a la soledad.
- Buscar ayuda profesional si se repiten patrones emocionales dañinos, con el apoyo de coaches o terapeutas.
El Shrekking no es solo una palabra viral, sino un reflejo de los desafíos emocionales que enfrentan las citas en tiempos modernos. Reconocer sus peligros y apostar por la autenticidad puede ayudar a construir vínculos más saludables y profundos.
