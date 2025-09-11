Más de 230 jóvenes se preparan para misionar en el departamento de Angaco.

Más de 230 jóvenes de la Misión Arquidiocesana de Jóvenes (MAJ) se preparan para realizar una misión solidaria en el departamento de Angaco los días 3, 4 y 5 de octubre. La iniciativa, organizada por la Arquidiócesis de San Juan, busca llevar ayuda material y espiritual a comunidades vulnerables de la zona.

Los misioneros requieren colaboración de la comunidad para reunir alimentos no perecederos, productos de limpieza y artículos de higiene. Entre los insumos necesarios se destacan 320 supremas de pollo, 10 kg de arroz, 15 litros de aceite, 30 botellas de salsa de tomate, 15 kg de carne molida, 50 paquetes de tallarines y productos de limpieza como papel higiénico, detergente y cloro.

La misión también incluye la recolección de golosinas, turrones, galletas y alimentos sin TACC para compartir con los niños de la comunidad. Los organizadores han habilitado canales de contacto a través de los números 264-585-7425 (Hugo) y 264-499-2870 (Ceci), así como la cuenta de Instagram @maj.sanjuan para coordinar donaciones.

Para facilitar las contribuciones, se ha establecido una cuenta bancaria con ALIAS: MAJ.SANJUAN a nombre de Hernández Fonzalida, Lucia Daniela. La campaña utiliza tecnología QR para agilizar las transferencias monetarias que permitirán completar la lista de provisiones necesarias.

Esta misión representa uno de los eventos juveniles más importantes organizados por la arquidiócesis local, reuniendo a jóvenes de diferentes parroquias que dedicarán tiempo y recursos para apoyar a las comunidades de Angaco. La actividad refleja el compromiso social de la juventud católica sanjuanina y su trabajo en territorio con las poblaciones más necesitadas.