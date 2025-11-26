Boca Juniors atraviesa un presente alentador que ilusiona a sus hinchas: ya está clasificado para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y aseguró su regreso a la Copa Libertadores 2026. Con Leandro Paredes como referente, el equipo de la Ribera mantiene el foco en la definición del certamen local, pero la mirada también se proyecta hacia el próximo año y los posibles refuerzos.

Entre los nombres que empiezan a circular con fuerza aparece Marco Verratti, el mediocampista italiano que en distintos tramos de su carrera ha declarado su amor por Boca y su deseo de jugar en La Bombonera. A sus 33 años, la posibilidad de que el exjugador del Paris Saint-Germain llegue al Xeneize comienza a tomar forma, aunque aún depende de decisiones contractuales y del propio club.

Según informó el medio italiano Corriere dello Sport, Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y responsable del área deportiva, tiene el objetivo de fichar a Verratti de cara a 2026, año en el que Boca afrontará Apertura, Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores. La misma fuente aclaró, sin embargo, que la dirigencia mantiene cautela y considera que el plantel debe centrarse únicamente en los partidos pendientes del Clausura.

La conexión del italiano con Boca no es casual: compartió vestuario en el PSG con Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes hoy intentan convencerlo para que se sume al Xeneize. Además, Verratti mantiene contrato vigente con Al-Duhail, de Qatar, hasta mediados de 2026, aunque no descarta un traspaso anticipado para vivir una nueva experiencia en su carrera.

En cuanto a la situación dentro del club, el periodista Marcos Bonocore explicó que la respuesta oficial de Boca frente a la consulta por Verratti fue tajante: “¿Y quién sale?”, dejando entrever que primero se evaluarán movimientos internos antes de cerrar cualquier incorporación. La dirigencia prioriza mantener la concentración del plantel en la recta final del Clausura, sin distraerse con negociaciones externas.

La llegada de Verratti implicaría además un salto de visibilidad internacional, consolidando la imagen del club en el plano global y reforzando la mística de La Bombonera como un destino soñado para grandes figuras del fútbol mundial.

Por ahora, la pelota está en el aire: mientras el Xeneize pelea en el Clausura, los rumores sobre la incorporación del italiano continúan creciendo entre los hinchas, que ya sueñan con verlo vestir la azul y oro.