Dos jóvenes fueron aprehendidos en Pocito luego de ser sorprendidos cuando intentaban sustraer elementos de una vivienda en construcción perteneciente al IPV. El hecho ocurrió este lunes en un predio ubicado sobre calle 6, entre Lemos y Vidart, y quedó caratulado como robo en grado de tentativa agravado por escalamiento, según informaron fuentes policiales.

Todo comenzó cuando el sereno del lugar realizaba una recorrida interna y, al acercarse a una de las habitaciones que da al sector oeste, notó la presencia de dos hombres que manipulaban la ventana metálica. De inmediato llamó al 911 y permaneció oculto para evitar ser visto.

Mientras aguardaba la llegada de la Policía, observó cómo los sospechosos se dirigían hacia el frente del predio y escalaban la reja perimetral para escapar.

A los pocos minutos arribaron efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna junto a personal de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta. En el frente del predio interceptaron a dos jóvenes, uno vestido con remera gris y otro que llevaba una remera celeste sobre la cabeza, coincidiendo con la descripción aportada por el sereno. Ambos fueron reducidos en el lugar.

Durante la requisa se les encontró una pinza amarilla entre las prendas de uno de ellos. Luego, en un rastrillaje interno, la Policía halló un inodoro ubicado debajo del sector por donde los sujetos habrían escalado. Además, la tela metálica de la habitación señalada por el sereno presentaba cortes compatibles con el uso de la herramienta secuestrada.

Minutos después se hizo presente un representante del IPV, quien constató los daños en el establecimiento. Todo el predio posee cierre perimetral y se encontraba sin ocupación al momento del hecho.

Tras la notificación al Sistema Acusatorio, intervino el ayudante fiscal Dr. Peña David, con conocimiento del fiscal de turno doctor Boriomo Fernando, dando inicio al procedimiento especial de flagrancia. El caso quedó registrado bajo el legajo 86/25, a disposición de la UFI de Flagrancia.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Subcomisaría Buenaventura Luna, donde quedaron alojados mientras continúan las medidas judiciales.