Florencia Peña acudió a la Justicia luego de recibir amenazas en la red social X (ex Twitter), donde un usuario aseguró tener un video íntimo en el que se la relacionaría con el expresidente Alberto Fernández. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, a cargo del Dr. Aníbal Brunet, con la Dra. María Caffarelli como secretaria.

De acuerdo con el acta, el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para intimidar a la actriz. Las autoridades dispusieron medidas urgentes para preservar las publicaciones y los datos de la cuenta durante 90 días, siguiendo el protocolo de resguardo digital de la plataforma X para casos judicializados.

La denuncia fue recibida en una sede policial, donde Peña recibió asistencia y se adoptaron medidas para proteger su integridad. Posteriormente, el caso fue elevado a la fiscalía interviniente para continuar con la investigación. El escrito fue firmado por el Subcomisario Leandro López, titular de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales.

En agosto del año pasado, Peña ya había desmentido públicamente la existencia de un video íntimo con Alberto Fernández, similar al que se viralizó entre el expresidente y Tamara Pettinato. En declaraciones a Perros de la calle (Urbana Play), la actriz insistió en que se trata de “una atroz mentira” y afirmó que no existe ningún material que esté por difundirse.

Peña también criticó la manera en que las redes sociales distorsionaron la reunión que mantuvo con el entonces presidente en la Quinta de Olivos, acusando que se generó una campaña de misoginia y hostigamiento en su contra. Con ironía, remarcó que la única forma de reunirse con un presidente no implicaba ningún contacto sexual y calificó la reacción social como “cruel y dura”, aunque destacó el apoyo recibido de diversos colectivos.