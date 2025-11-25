Florencia Torrente se cansó y reveló si está embarazada

Luego de su separación de Guido Iannaccio, Florencia Torrente volvió a apostar al amor en 2025 al conocer a Santiago Slapak, quien hizo que su corazón volviera a latir con fuerza. El vínculo surgió de manera imprevista y ha logrado afianzarse y consolidarse con el paso de los meses. La actriz y empresaria conoció a Slapak por amigos en común durante el verano y decidieron blanquear la relación a fines de marzo.

Actualmente, mientras la pareja disfruta de una escapada romántica, se comenzó a especular con la posibilidad de un embarazo. Los rumores cobraron fuerza después de que la hija de Araceli González publicara fotografías de su viaje junto a Santiago, lo que llevó a la gente a creer ver algún indicio de bebé en camino en su cuerpo privilegiado.

No obstante, Florencia Torrente decidió cortar el tema de raíz, manifestando su malestar por tener que lidiar con la situación. La artista expresó: "Vengo únicamente a decir que no me manden más mensajes de mi pancita, de que estoy embarazada y no sé que pelotudez más. No estoy embarazada".