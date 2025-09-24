Este miércoles, se realizó el acto de cierre del Curso Regional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, donde se reconoció a efectivos policiales y se brindaron discursos de autoridades provinciales y nacionales. El curso se desarrolló a lo largo de tres días y estuvo centrado en la formación intensiva en inteligencia criminal, abordaje de organizaciones delictivas y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar el trabajo de las fuerzas de seguridad

La secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial como eje central de la capacitación. “Este es un curso que se viene realizando en distintos puntos del país, son tres jornadas intensivas donde el foco está en la inteligencia criminal y en el abordaje de las organizaciones delictivas en el contexto actual de la región, teniendo como eje de trabajo la tecnología y la inteligencia artificial que hemos incorporado”, afirmó Monteoliva.

Gran cantidad de efectivos policiales participaron de la capacitación. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE

La secretaria señaló que la presencia de las fuerzas federales en la provincia ha sido constante, destacando que gendarmería y policía federal realizaron hasta finales de agosto más de 200 procedimientos de narcotráfico, un aumento significativo que refleja el esfuerzo coordinado entre Nación y Provincia. “Eso es un punto de encuentro con el trabajo que viene realizando la provincia”, indicó.

Monteoliva explicó que la tecnología es un recurso clave para fortalecer el trabajo de las fuerzas. “A través de drones y otros elementos podemos obtener conocimiento y apreciación de fenómenos criminales específicos. Más que un aumento de casos de narcotráfico, lo que viene en incremento es el número de procedimientos, lo que implica un mayor volumen de trabajo en las incautaciones”, sostuvo.

Fueron tres días de jornadas para los efectivos policiales. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, Enrique Delgado, resaltó la importancia de la capacitación continua como base para enfrentar el narcotráfico. “La presencia de la secretaria de Seguridad de la Nación consolida la propuesta y el paso firme de la aplicación y de la alianza estratégica para una lucha eficaz contra el flagelo del narcotráfico. Lo importante de esta jornada es la cantidad de participantes y el nivel de las personas que han venido a capacitar, tanto a nivel provincial, nacional e internacional, y contar con el apoyo permanente del Ministerio de Seguridad de la Nación”, señaló Delgado.

Delgado fue consultado por las zonas más afectadas por el narcotráfico en la provincia, a lo que respondió que "lo fundamental es vigilar los puntos de ingreso y salida de la provincia, ya que el narcotráfico se concentra siempre en las zonas con mayor densidad de población; no tiene sentido operar en lugares donde no hay público consumidor".