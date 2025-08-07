Provinciales > Cronograma
Garrafa Hogar llega por tercera vez a los departamentos más alejados de la provincia
POR REDACCIÓN
Garrafa Hogar, el programa impulsado por el Gobierno de San Juan iniciará un nuevo recorrido por tres departamentos con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado, ofreciendo descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales. Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, orientado a mitigar el impacto de las bajas temperaturas llevado a cabo a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.
Las localidades que recibirán la visita del operativo oficial, del lunes 11 al jueves 14 de agosto, son Ullum, Jáchal y Valle Fértil. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas.
El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y desarrollado en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada crítica.
Cronograma del operativo Garrafa Hogar
Lunes 11
- Ullum - 9:30 a 13:30 hs – Paseo Los Concejales
Miércoles 13
- Jáchal – Operativo San Juan Cerca - 10 a 15 hs. Jáchal Centro-Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro
Jueves 14
- Jáchal – Operativo San Juan Cerca - 10 a 12 hs. Mogna- Escuela Capitán de Fragata Hipólito Buchardo y de 14 a 15:30 hs. Huaco-Club Atlético Huaco
- Valle Fértil - 8:30 hs – Plaza de Chucuma- 9:30 hs – SUM Astica - 11:50 hs – Plaza de Usno - 13:20 hs – Villa San Agustín (oficinas del Parque Ischigualasto, calle Mitre entre Mendoza y General Acha).