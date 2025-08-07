Garrafa Hogar, el programa impulsado por el Gobierno de San Juan iniciará un nuevo recorrido por tres departamentos con el objetivo de garantizar el acceso al gas envasado, ofreciendo descuentos de hasta un 40 % respecto de los valores comerciales. Esta iniciativa forma parte del plan de contención invernal anticipada, orientado a mitigar el impacto de las bajas temperaturas llevado a cabo a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Las localidades que recibirán la visita del operativo oficial, del lunes 11 al jueves 14 de agosto, son Ullum, Jáchal y Valle Fértil. Las garrafas de 10 kg se ofrecerán a $15.000 y las de 15 kg a $25.000, exclusivamente mediante el sistema de “garrafa vacía por llena”, siempre que los envases se encuentren en condiciones aptas.

El operativo, coordinado por Defensa al Consumidor y desarrollado en conjunto con empresas mayoristas, busca garantizar el acceso al gas como un derecho esencial durante la temporada crítica.

Cronograma del operativo Garrafa Hogar

Lunes 11

Ullum - 9:30 a 13:30 hs – Paseo Los Concejales

Miércoles 13

Jáchal – Operativo San Juan Cerca - 10 a 15 hs. Jáchal Centro-Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro

Jueves 14